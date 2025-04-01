عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟

ورداً على تساؤلات حول ما إذا كان المطار بمنأى عن محاولات التهريب، أكد رسامني أن "الجهاز الأمني المسؤول عن المطار يعمل بيد من حديد"، مشيراً إلى "إحباط أكثر من محاولة تهريب قد تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام"، مضيفا "المطار تحت سلطة الدولة اللبنانية فقط، ولا جهة أخرى تتحكم به أو بإدارته، لا من قريب ولا من بعيد".

وفي سياق الحديث عن أبرز الإصلاحات الجارية في مطار بيروت، أوضح رسامني أن "الوزارة عملت على تعزيز الهيكل الإداري، إذ بات هناك مديران منفصلان للطيران المدني والمطار بعد أن كان المنصبان موكلين لشخص واحد، إضافة إلى تدعيم الإجراءات الأمنية. كما كشف عن خطة مستقبلية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة لدعم جهاز أمن المطار بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري".

وفي ما يتعلق بملف الطيران الإيراني، أوضح رسامني أن "القرار بعدم السماح للطيران الإيراني بالهبوط في لبنان لا يزال ساريًا، ولا مستجدات في هذا الصدد"، مضيفًا "لم نطلب شيئاً من الجانب الإيراني، ولا يوجد تفاوض قائم حول هذا الموضوع".

وجدد التأكيد على "خضوع عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت لرقابة صارمة"، قائلاً "لا وجود لعمليات تهريب لأننا نراقب كل شيء بدقة فائقة".