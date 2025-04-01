الخارجية الإيرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب زيارة إيران وطلبه حظي بموافقة مبدئية

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أنّ "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدّم من الحماية"، لافتاً إلى أنّ "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تُنفّذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".
أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن "هجومًا واسعًا على الأراضي الإيرانية قد يحدث قريبًا إذا لم تحدث تطورات خاصة"، مشيرةً إلى أن الهجوم قد يكون "قريبًا جدًا". وأوضح التقرير أن إيران ستتلقى "ضربة قاسية لم يسبق أن تعرضت لها أي دولة مستقلة منذ الحرب العالمية الثانية"، وأن المشروع النووي الإيراني سيُستهدف بشكل قاتل، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني الذي قد يتعرض لعملية قاسية قد تصل إلى تغيير النظام في إيران.
اعتبر النائب عن "حزب الله"، إبراهيم الموسوي، القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، "عدوانا كبيرا جدا".