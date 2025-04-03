مبعوث ترامب يرد على وزير خارجية ايران.. ويتراجع!

أثار تصرف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ردًا على منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" جدلاً جديداً حول سياسة واشنطن تجاه طهران.



وكتب عباس عراقجي في منشوره: "التعامل الدبلوماسي أثبت فاعليته في الماضي؛ ولا يزال بإمكانه أن يكون مجدياً." وقد لقيت هذه الرسالة، التي أكدت على إمكانية استمرار المسار الدبلوماسي، رداً غير متوقع من ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب في الشرق الأوسط.



ويتكوف، في رده على هذه التغريدة، اكتفى بكتابة كلمة واحدة: "رائع" وهو ردٌّ قصير بدا وكأنه تأكيد على موقف عراقجي الداعم للدبلوماسية، لكن اللافت أن وايتكاف حذف رده بعد ساعات.



وأثار هذا التغيير المفاجئ العديد من التساؤلات، فإذا كان ردّ ويتكوف تأييداً للخيار الدبلوماسي، فماذا يعني حذفه لاحقاً؟ وهل جاء هذا التصرف تحت ضغوط داخلية في واشنطن؟