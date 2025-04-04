الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية

وأوضحت وزارة التجارية الصينية أن بكين فرضت كذلك قيودا على سبع من العناصر الأرضية النادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية، كما نقلت وكالة "فرانس برس".

كما اوضحت وزارة التجارة الصينية أن "الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية" أمام هذه الهيئة.