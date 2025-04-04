الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية
أعلنت الحكومة الصينية أنها ستفرض اعتبارا من 10 نيسان تعرفات جمركية نسبتها 34 % على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل أعلنه الرئيس دونالد ترامب.
وأوضحت وزارة التجارية الصينية أن بكين فرضت كذلك قيودا على سبع من العناصر الأرضية النادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية، كما نقلت وكالة "فرانس برس".
كما اوضحت وزارة التجارة الصينية أن "الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية" أمام هذه الهيئة.