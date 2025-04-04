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عربي و دولي

الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية

2025-04-04 | 07:05
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الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية
الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستفرض اعتبارا من 10 نيسان تعرفات جمركية نسبتها 34 % على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة التجارية الصينية أن بكين فرضت كذلك قيودا على سبع من العناصر الأرضية النادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية، كما نقلت وكالة "فرانس برس".

 كما اوضحت وزارة التجارة الصينية  أن "الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية" أمام هذه الهيئة.

الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية

عربي و دولي

ترامب

الصين

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مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات
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مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات
07:24

مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات

لوح مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة، بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض خامنئي المفاوضات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المسؤولون إن واشنطن تضغط لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لافتين إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيكون ضمن فريق المفاوضات المباشرة مع إيران في حال عقدها.

07:24

مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات

لوح مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة، بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض خامنئي المفاوضات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المسؤولون إن واشنطن تضغط لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لافتين إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيكون ضمن فريق المفاوضات المباشرة مع إيران في حال عقدها.

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