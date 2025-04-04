ما مصير تيك توك في أميركا؟
لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتمديد عمل تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا إضافية، مضيفاً أن الإدارة الأميركية لا تسعى لإغلاق التطبيق، بل تعمل على التوصل إلى اتفاق مناسب يضمن استمرار تشغيله في الولايات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أن هناك تقدمًا هائلًا في صفقة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المفاوضات اقتربت جدًا من الوصول إلى اتفاق نهائي.
ومن جانبها، نقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة أن شركة وول مارت تدرس الانضمام إلى صفقة شراء "تيك توك"، في خطوة قد تعزز من فرص إتمام الاتفاق قريبًا.