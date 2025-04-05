مسؤول في البيت الأبيض: نتنياهو سيزور واشنطن يوم الاثنين

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر، فضلا عن بحث الوضع في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".