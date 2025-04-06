أميركا تلغي كافة تأشيرات حملة جواز سفر جنوب السودان.. والسبب؟

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن دولة جنوب السودان لم تحترم مبدأ وجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم.

وأضاف "تتخذ وزارة الخارجية الأميركية، اعتبارا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات سفر جنوب السودان ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة".

وتابع "سنكون مستعدين لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل".

وبدأت الإدارة الأميركية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حملة واسعة لترحيل الموجودين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة، إلى بلادهم.