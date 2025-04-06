الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"لدى الدولة أدوات كثيرة للضغط على الإدارة الأميركية".. تصريح للنائب حسن فضل الله

2025-04-06 | 12:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لدى الدولة أدوات كثيرة للضغط على الإدارة الأميركية&quot;.. تصريح للنائب حسن فضل الله
"لدى الدولة أدوات كثيرة للضغط على الإدارة الأميركية".. تصريح للنائب حسن فضل الله

شيع حزب الله وأهالي بلدة بليدا ثلة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ودفاعاً عن لبنان وكرامته وشعبه، وشهداء الغدر الصهيوني بمراسم خاصة وموكب حاشد تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى جانب الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل الشهداء وحشود من جماهير المقاومة من البلدة والبلدات الجنوبية المجاورة.

وخلال التشييع ألقى النائب حسن فضل الله كلمة أكد فيها أن "هذه المقاومة الباقية والمستمرة تستمد وجودها من ثقتها بالله عز  وجل ومن ايمانها ومن هذا الشعب وهؤلاء الناس، فما دام شعبنا حاضر وموجود ومستعد دائما للتحمل،  والصبر  فهذه المقاومة باقية لأنها هي هؤلاء الناس، هي الامهات والزوجات والآباء والأبناء، وهي حبات التراب من مزارع شبعا الى الناقورة ومن اقصى الجنوب إلى اقصى البقاع وامتداداً إلى كل ساحات وجودها، لن نخاف على مقاومتنا بوجود هذا الشعب، ولن يخاف هذا الشعب على مصيره ووجوده بوجود هذه المقاومة".

وقال النائب فضل الله: صحيح أقد اصابنا الوجع والألم وذرفنا الدمع على كل نقطة دم من دماء هؤلاء الاعزة، لكنه دمع الكبرياء والكرامة والعنفوان، فقد حفظتم ايها الشهداء كرامتنا وأبقيتم لنا هذا الجنوب رغم كل هذا الدمار، خصوصاً هنا في بليدا التي دمر العدو فيها الحجر ظناً منه أنه يستطيع أن يدمر فيها الإرادة، لكن وجودنا هنا تأكيد على ارادتنا بأن نبقى في قرانا على خط الحدود مهما كان الدمار ومهما كانت الاضرار ومهما كانت التحديات والتهديدات لان هذه الارض هي ارضنا وهذا الوطن هو وطننا، لن نهجّر منه لن نغادره لن نتركه ولن نقبل ان يبقى عليه اي محتل مهما كانت الصعاب والتحديات.

وتابع النائب فضل الله: في وداع هؤلاء الشهداء نتطلع اليوم الى ما يحصل على ارضنا، واليوم قام العدو بسلسلة من الاعتداءات على قرانا في الجنوب واوقع شهداء من هذه القرى والبلدات في اطار ضغطه وحربه واستباحته لهذا البلد لأنه يستغل ويستفيد من مجموعة عوامل، يستغل ضعف الدولة وعجزها لأننا لم نعد بحاجة لمن يدين ومن يستنكر ومن يرفض ومن يعتبر انه قام بواجبه برفع العتب، نحن بحاجة الى موقف فيه اجراء عملي حتى على المستوى السياسي والدبلوماسي.

واذ شدد النائب فضل الله على ان "العدو يستغل هذا الضعف وهذا العجز منذ وقف اطلاق النار الذي تتحمل المسؤولية عنه من الجهة اللبنانية هي الحكومة"، وأشار إلى أن "السلطة استمرار والحكومة وافقت والتزمت واقرت وهي اليوم هي الجهة المعنية والمسؤولة مع بقية مؤسسات الدولة، قد يأتي الينا من يقول لنا أين هي الدولة، وانتم تتحدثون عن الدولة نعم كنا في الجنوب دائما نطالب بالدولة منذ زمن السيد عبد الحسين شرف الدين والإمام السيد موسى الصدر وكل علمائنا وأحزابنا وقوانا كانوا يطالبون بدولة الحماية ودولة الرعاية، وها نحن اليوم بعد هذا العدوان وبعد الاتفاق الذي وافقت عليه الدولة نطالبها وسنظل نطالبها، ولن نقبل على الاطلاق بأن تتخلى عن مسؤولياتها وتدير ظهرها، ونحن سنكون الى جانبها ومعها ان اتخذت القرار المناسب والاجراء المناسب".

وتابع النائب فضل الله: نعرف حجم الضغوط وخصوصا الضغوط الاميركية والتصعيد الذي يمارس ضد لبنان من أجل اخضاعه، ولكن كيف نواجه، فهل نواجه بالاستسلام والخضوع والقبول بهذا الواقع، أم نواجه بطرق أخرى وعلى الأقل ان تلتزم الدولة في هذا المجال بما قالته في بيانها الوزاري باتخاذ الاجراءات كافة وبالوسائل كافة، إتخذوا اي اجراء، المهم بالنسبة الينا ان تكون الدولة دولة، وعلى مستوى تحمل مسؤولياتها.

وشدد النائب فضل الله على أن "هذا الوضع لا يجوز ان يستمر، معتبراً أن لدى الدولة ادوات كثيرة للضغط على الادارة الأميركية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والخروق الاسرائيلية".

وأشار النائب فضل الله إلى أن "العدو يستفيد من اصوات في الداخل هي أسوأ من قذائف العدو وغاراته، الذين لا يبررون فقط الاعتداءات الاسرائيلية بل يحرضون ويدعون هذا العدو الى ان يقتل ابناء شعبنا، ويظنون انهم يريدون اعادة عقارب الساعة الى العام 1982، يوم كان بعض اللبنانيين عملاء، قاتلوا مع الاحتلال وشاركوا في ارتكاب المجازر وفي حصار بيروت، ولكن هؤلاء لم يتعلموا من تجارب الماضي، وعندما سقط مشروع الاحتلال سقطوا، واليوم هذه الاصوات وهذا التحريض هو شريك في دمنا، وشريك مع هذا العدو، هؤلاء عملاء ويرتكبون ضد بلدهم اكبر خيانة عندما  يدعون الاحتلال الى ان يقصف ويقتل ويتناغمون معه، فهم جزء من مشروع الاحتلال وعندما يُهزم هذا الاحتلال سيُهزمون كما هُزموا عام 1982".
"لدى الدولة أدوات كثيرة للضغط على الإدارة الأميركية".. تصريح للنائب حسن فضل الله

عربي و دولي

حسن فضل الله

لبنان

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"200 ألف دولار لقتل يهودي".. مخطط إيراني يفشل في اللحظة الأخيرة
ترامب معلقاً على الرسوم الجمركية: كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"خطر كيميائي في سوريا".. تقرير أميركي يدحض رواية الأسد!
11:44

"خطر كيميائي في سوريا".. تقرير أميركي يدحض رواية الأسد!

ذكرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أنها يُشتبه في وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من أي رقم اعترف به الرئيس السابق بشار الأسد على الإطلاق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

11:44

"خطر كيميائي في سوريا".. تقرير أميركي يدحض رواية الأسد!

ذكرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أنها يُشتبه في وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من أي رقم اعترف به الرئيس السابق بشار الأسد على الإطلاق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

"أميركا فرضت رسوماً على جزر تسكنها البطاريق".. إليكم السبب!
11:32

"أميركا فرضت رسوماً على جزر تسكنها البطاريق".. إليكم السبب!

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستبقى سارية لأيام وأسابيع"، وإن بعض الجزر التي تسكنها البطاريق أُدرجت في القائمة حتى لا تتمكن الدول من استخدامها مهرباً".

11:32

"أميركا فرضت رسوماً على جزر تسكنها البطاريق".. إليكم السبب!

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستبقى سارية لأيام وأسابيع"، وإن بعض الجزر التي تسكنها البطاريق أُدرجت في القائمة حتى لا تتمكن الدول من استخدامها مهرباً".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025