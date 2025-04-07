بالفيديو وأمام الكاميرات.. إسرائيل تحرق الصحافيين!
وثقت الكاميرات لحظة القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف الصحفيين فجر اليوم الاثنين في خان يونس، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنَّ صحفيين اثنين استشهدا وأُصيب آخرون جراء الغارات.#إسرائيل #خان_يونس pic.twitter.com/j89johOCyb
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 7, 2025
بالفيديو وأمام الكاميرات.. إسرائيل تحرق الصحافيين!
وثقت الكاميرات لحظة القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف الصحفيين فجر اليوم الاثنين في خان يونس، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنَّ صحفيين اثنين استشهدا وأُصيب آخرون جراء الغارات.#إسرائيل #خان_يونس pic.twitter.com/j89johOCyb
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن تهيمن محادثات الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحرب في غزة والموضوع الإيراني.
نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقطات من جولته في سوق "خان الخليلي" بالقاهرة، برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، فيما عبر الشعب المصري عن مشاعر الفرح والسرور خلال الزيارة.لمشاهدة الفيديو: