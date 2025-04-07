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عربي و دولي

خوفاً من اعتقاله.. نتنياهو يسلك "مساراً أطول"!

2025-04-07 | 06:25
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خوفاً من اعتقاله.. نتنياهو يسلك &quot;مساراً أطول&quot;!
خوفاً من اعتقاله.. نتنياهو يسلك "مساراً أطول"!

اضطر رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسفر بمسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن لتجنب أي هبوط اضطراري لطائرته قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "نتنياهو سافر إلى الولايات المتحدة على طريق أطول بنحو 400 كيلومتر من الطريق الأمثل، من أجل تجنب المرور فوق الدول التي من المتوقع أن تنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة ضده من الجنائية الدولية في لاهاي، في حالة الهبوط الاضطراري".

وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو سافر إلى واشنطن مباشرة من بودابست لحضور اجتماع كان مقرراً على عجل في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأوضحت هآرتس أن إسرائيل قدرت أن من المتوقع أن تنفذ أيرلندا وآيسلندا وهولندا أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وبالتالي حلقت طائرة نتنياهو فوق كرواتيا وإيطاليا وفرنسا.

وأضافت الصحيفة أن "جميع رحلات نتنياهو منذ بداية الحرب مرت إلى الولايات المتحدة فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا، ومن هناك عبرت المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة".

وستكون هذه الزيارة هي الثانية لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب مجددا الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
خوفاً من اعتقاله.. نتنياهو يسلك "مساراً أطول"!

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