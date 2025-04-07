ماذا في البيان الختامي المشترك لقمة القاهرة؟

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره إيمانويل ماكرون والملك عبدالله الثاني في بيان مشترك في ختام القمة الثلاثية في القاهرة، إن "الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة"، مطالبين بـ"عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".