ترامب: سيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت مع الإيرانيين

وأمل ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "أن تنجح المفاوضات مع إيران لتفادي امتلاكها سلاحا نوويا"، كاشفاً أننا "نجري مفاوضات مع إيران ونأمل أن يحالفها النجاح وسيكون ذلك في مصلحتها"، مضيفاً "سيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت مع الإيرانيين وسيكون لقاء مباشرا معهم".

وقال "العديد من الدول ستأتي للتفاوض معنا للتوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية".

وعندما سُئل عما إذا كان منفتحا على تعليق الرسوم الجمركية، قال ترامب "حسنا، نحن لا نفكر في ذلك. لدينا العديد من الدول التي ستتفاوض معنا على صفقات، وستكون صفقات عادلة. وفي بعض الحالات، ستدفع رسوما جمركية كبيرة. ستكون هناك صفقات عادلة".