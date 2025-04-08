سلسلة غارات استهدفت مناطق في صنعاء ومأرب والحديدة في اليمن

وذكرت قناة المسيرة الفضائية أن 11 غارة استهدفت منطقتي جربان بمديرية سنحان والجميمة في مديرية بني حُشَيش شمال شرق صنعاء.

وأضافت القناة أن الطائرات الأميركية شنت غارتين على جزيرة كمران في محافظة الحديدة غرب اليمن، كذلك قصفت بـ9 غارات محافظة مأرب شمال شرق اليمن منها 5 غارات على مديرية مَجْزَر، وغارتان على منطقة كُوفَل بصرواح، وغارتان على مديرية الجُوبَة.

في الأثناء، بثت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في حسابها على منصة إكس مشاهد من تسليح مقاتلاتها على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" لشن هجمات على من سمتهم الحوثيين المدعومين من إيران.