الكرملين: نؤيد محادثات مباشرة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي وندعو لحل دبلوماسي

وصفت المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، حزب الله بـ"السرطان"، مؤكدة في حديث لها لقناة Alarabiya English أنه يجب على لبنان استئصاله إذا أراد التعافي، وطالبت بنزع سلاحه بالكامل.

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وأضافت أن إيران قد جرّت المنطقة إلى مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار.

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كما أكدت أورتاغوس في حديثها للعربية أنها تؤمن بأن الجيش اللبناني قادر على حماية البلد، لكنه يحتاج فقط إلى إرادة سياسية.