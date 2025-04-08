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الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي
2025-04-08 | 12:20
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الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي
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الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي
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