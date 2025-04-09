عادت من "صراع العروش".. الذئاب الرهيبة المنقرضة تظهر مجدداً

استخدمت شركة Colossal Biosciences، ومقرها دالاس، تقنية الاستنساخ وتحرير الجينات لتعديل جينات الذئب الرمادي، وهو أقرب قريب حي للذئب ما قبل التاريخ. والنتيجة هي في الأساس نوع هجين يشبه سلفه المنقرض في المظهر.
حيث قام الفريق بأخذ الحمض النووي من سن يبلغ عمره 13 ألف عام وجمجمة عمرها 72 ألف عام، وتمكنوا من اعادة جراء ذئاب صحتها سليمة. و تعيش الذئاب الثلاثة في موقع مساحته فدانان في مكان سري محاط بسياج بارتفاع 3 أمتار، حيث يتم مراقبتها من قبل أفراد الأمن وطائرات بدون طيار وكاميرات حية.
وقالت شركة كولوسال إن المنشأة حصلت على موافقة الجمعية الأمريكية للرفق بالحيوان وتم تسجيلها بشكل صحيح لدى وزارة الزراعة.
كان الذئب المنقرض، Aenocyon dirus، حيوانًا مفترسًا جاب أمريكا الشمالية ذات يوم. وهي أكبر حجماً من الذئاب الرمادية حيث قالت الشركة "كان لديهم رأس أوسع قليلاً، وفراء أكثر سمكًا وأخف وزناً وفك أقوى". منذ عام 2021، من المعروف أن شركة Colossal تدير مشاريع لإحياء الماموث والدودو والذئب التسماني، ولكن لم تكن هناك منشورات سابقة تتعلق بعملها على الذئاب الرهيبة".