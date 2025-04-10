وزير الدفاع الاميركي يحذّر ايران: هي من تقرر!

بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، أطل وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بتصريحات جديدة.



فقد اعتبر أن "طهران هي من تقرر ما إذا كانت الخطوة الأميركية الأخيرة بنشر قاذفات بي-2 في جزيرة دييجو غارسيا بالمحيط الهندي رسالة إليها".



فعندما سُئل عما إذا كان الهدف من نشر القاذفات هو توجيه رسالة إلى طهران، قال هيجسيث "سنترك لهم القرار، إنها من الأصول العظيمة، إنها تبعث برسالة للجميع".



كما أضاف خلال زيارة إلى بنما أمس "ترامب كان واضحاً، لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية".



إلا أنه عبر في الوقت عينه عن أمله في أن "تفضي المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة بشأن البرنامج النووي إلى حل سلمي"، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الخميس.