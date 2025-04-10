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عربي و دولي

بشأن سوريا.. محادثات تركية - اسرائيلية!

2025-04-10 | 01:59
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بشأن سوريا.. محادثات تركية - اسرائيلية!
بشأن سوريا.. محادثات تركية - اسرائيلية!

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن "تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة.

وأضاف: "نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة".

وتابع فيدان: "من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة".

وأكمل: "والآن، في مثل هذا الوضع، من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة".
 
وتابع: "كما قلنا دائماً، فإن العمليات التي تقوم بها إسرائيل حالياً لا تخدم أمن سوريا ولا أمن إسرائيل، وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط. ولذلك، فإننا في تركيا نحتاج إلى القضاء على هذه المشكلة عند نقطة معينة قبل أن تبدأ، من خلال التدابير الاستباقية والدبلوماسية وغيرها".
 
بشأن سوريا.. محادثات تركية - اسرائيلية!

عربي و دولي

تركيا

سوريا

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