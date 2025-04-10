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عربي و دولي

ترامب يُمهل نتنياهو!

2025-04-10 | 03:42
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ترامب يُمهل نتنياهو!
ترامب يُمهل نتنياهو!

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الأربعاء، بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

وصرح نتنياهو قبل عودته إلى إسرائيل: "نظر إلي الرئيس وقال للصحفيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن"، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأميركي بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت مصادر أميركية لعائلات الرهائن أن "القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع الزعيمين في البيت الأبيض الإثنين".

وأشارت إلى أن "الأميركيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في غزة، كما تشكل المحادثات مع إيران بشأن الملف النووي جزءا من هذه الخطة الشاملة، ولا يمكن أن تعمل منفردة".

ووفق المصدر ذاته، سمع المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا مع نظرائهم الأميركيين أن "ترامب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال ولكن ليس لفترة طويلة ربما أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكدة أنه يريد إنهاء الحرب قريبا".

وبحسب المصادر ذاتها فإن "انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية المخطوفين".
 
 
 
ترامب يُمهل نتنياهو!

عربي و دولي

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

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