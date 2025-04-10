ويتكوف عن صفقة مع حماس: مسألة أيام فقط

وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف، فإن ترامب سيطالب بوقف لإطلاق النار خلال أسابيع قليلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين الطرفين.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلات الأسرى تلقّت رسالة مباشرة مفادها أن ترامب يبذل جهودًا حثيثة لإتمام صفقة كبرى، وأُبلغت مساء اليوم الخميس أن "صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة وهي مسألة أيام قليلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضعة أسابيع إضافية لمواصلة العمليات العسكرية، على أن يعقبها طلب مباشر من ترامب بوقف الحرب والانخراط في اتفاق شامل.

في السياق نفسه، قالت مصادر أميركية لعائلات الأسرى، مساء الأربعاء، إن قضيتهم تصدّرت جدول لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي.