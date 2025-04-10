الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ويتكوف عن صفقة مع حماس: مسألة أيام فقط

2025-04-10 | 14:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ويتكوف عن صفقة مع حماس: مسألة أيام فقط
ويتكوف عن صفقة مع حماس: مسألة أيام فقط

كشف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الرئيس يعمل على بلورة صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها في وقت قريب.

وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف، فإن ترامب سيطالب بوقف لإطلاق النار خلال أسابيع قليلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين الطرفين.

 

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلات الأسرى تلقّت رسالة مباشرة مفادها أن ترامب يبذل جهودًا حثيثة لإتمام صفقة كبرى، وأُبلغت مساء اليوم الخميس أن "صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة وهي مسألة أيام قليلة".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضعة أسابيع إضافية لمواصلة العمليات العسكرية، على أن يعقبها طلب مباشر من ترامب بوقف الحرب والانخراط في اتفاق شامل.

 

في السياق نفسه، قالت مصادر أميركية لعائلات الأسرى، مساء الأربعاء، إن قضيتهم تصدّرت جدول لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي.

 

ويتكوف عن صفقة مع حماس: مسألة أيام فقط

عربي و دولي

حماس

الصفقة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"العقوبات لم ولن تؤثر على البرنامج النووي".. موقف ايراني جديد!
بشأن سوريا.. محادثات تركية - اسرائيلية!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بسبب منشور.. 15 دقيقة جنونية في بورصة "وول ستريت"
10:53

بسبب منشور.. 15 دقيقة جنونية في بورصة "وول ستريت"

تحدث تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن 15 دقيقة جنونية شهدتها بورصة "وول ستريت" مؤخرا صعدت خلالها بواقع 2.5 تريليون دولار، قبل أن تخسرها خلال 15 دقيقة بسبب منشور.

10:53

بسبب منشور.. 15 دقيقة جنونية في بورصة "وول ستريت"

تحدث تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن 15 دقيقة جنونية شهدتها بورصة "وول ستريت" مؤخرا صعدت خلالها بواقع 2.5 تريليون دولار، قبل أن تخسرها خلال 15 دقيقة بسبب منشور.

دخل طفلاً وخرج شاباً.. إسرائيل تُفرج عن "مناصرة"
10:25

دخل طفلاً وخرج شاباً.. إسرائيل تُفرج عن "مناصرة"

أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير أحمد مناصرة (23 عامًا) بعد قضائه نحو 10 سنوات في سجونها.

10:25

دخل طفلاً وخرج شاباً.. إسرائيل تُفرج عن "مناصرة"

أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير أحمد مناصرة (23 عامًا) بعد قضائه نحو 10 سنوات في سجونها.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025