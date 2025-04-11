ترامب: تقدم في المحادثات!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن "تقدماً يتحقق فيما يتعلق بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة حماس".



ولم يذكر ترامب تفاصيل أخرى بشأن المحادثات، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".



تأتي تصريحات الرئيس الأميركي، بعدما كشف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن "ترامب يعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا".



وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف.



وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "عائلات الأسرى تلقت رسالة مفادها أن ترامب يعمل على صفقة شاملة، وعلم مساء اليوم الخميس أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى التي التقى بها أن "صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة، وهي مسألة أيام قليلة".



فيما أوضحت أن "ترامب أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضعة أسابيع لمواصلة القتال، وبعد ذلك سيطالب بوقف الحرب والانتقال إلى اتفاق شامل".