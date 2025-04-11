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واشنطن تحصل على "تنازل كبير" من بنما

2025-04-11 | 02:53
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واشنطن تحصل على &quot;تنازل كبير&quot; من بنما
واشنطن تحصل على "تنازل كبير" من بنما

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بقرب السماح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما وفقا لاتفاق ثنائي، وهو "تنازل كبير حصلت عليه واشنطن" حتى لو لم تتمكن من إقامة قواعد عسكرية.

وبحسب الاتفاق الذي وقعه كل من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي زار بنما هذا الأسبوع، ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية.
كما ينص الاتفاق -الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس- ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن المنشآت ستكون ملكا للدولة البنمية وستكون مخصصة "للاستخدام المشترك" من جانب قوات البلدين. 
واشنطن تحصل على "تنازل كبير" من بنما

عربي و دولي

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