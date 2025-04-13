رئيس وزراء قطر يرحب بالمفاوضات الإيرانية الأميركية

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحثا خلاله عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصال شهد مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض، بالإضافة إلى بحث سبل وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين، ودعم جهود التهدئة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين قطر وإيران، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وأكد رئيس الوزراء القطري ترحيب دولة قطر بالمفاوضات التي جرت مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عُمان، معتبرا أن هذا المسار يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن التأكيد على استمرار جهود الدوحة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل خفض التصعيد والعمل على إرساء أسس السلام والحوار الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المتصاعدة.







