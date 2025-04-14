بعد المحادثات "البناءة".. ترامب مصر على تهديد إيران
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".
وأجرى البلدان، السبت، مباحثات وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقا على عقد لقاء جديد.
وأعلنت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.