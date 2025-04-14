بعد المحادثات "البناءة".. ترامب مصر على تهديد إيران

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.