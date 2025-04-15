الشرع في قطر.. وهذا ما تم بحثه!

كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.ورحب الشيخ تميم بالرئيس السوري والوفد المرافق، معربا عن سعادته بزيارته الأولى لدولة قطر وتطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع.من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين.ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، إلى دولة قطر في أول زيارة له للدوحة.تأتي زيارة الشرع بعدما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دمشق في 30 يناير، مهنئا الشرع لاختياره رئيسا للبلاد.