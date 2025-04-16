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عربي و دولي

بايدن يهاجم ترامب بأول خطاب منذ مغادرته السلطة

2025-04-16 | 02:25
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بايدن يهاجم ترامب بأول خطاب منذ مغادرته السلطة
بايدن يهاجم ترامب بأول خطاب منذ مغادرته السلطة

شن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هجوما حادا على خلفه دونالد ترامب الثلاثاء، في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

وألقى الرئيس السابق كلمة في مؤتمر عُقد في شيكاغو (شمال) حول "الضمان الاجتماعي"، أي نظام التقاعد الأميركي، قال فيها "انظروا إلى ما حدث: لم يمر مئة يوم بعد، وتسببت هذه الإدارة الجديدة بالكثير من الاضرار والخراب".

واتهم بايدن، إدارة ترامب بالتعرض إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الوكالة الفدرالية المسؤولة عن توزيع المعاشات التقاعدية وإعانات الإعاقة ويستفيد منها 68 مليون شخص.

وأوضح "إنهم يهاجمون الضمان الاجتماعي بفأس مع تسريح 7 آلاف موظف، بينهم أصحاب خبرة طويلة. ويعتزمون دفع آلاف آخرين إلى المغادرة".

وأضاف "لماذا يريدون نهبه؟ من أجل منح تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات".

وتخلل حديثه لحظات من عدم التركيز حتى أنه لم يكمل بعض الدعابات التي كان ينوي اطلاقها.

واعتبر الرئيس السابق "أن الضمان الاجتماعي يستحق الحماية لصالح الأمة بأكملها" مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالمعاشات التقاعدية فحسب، بل باحترام رابطة الثقة الجوهرية بين الدولة والشعب". 

بايدن يهاجم ترامب بأول خطاب منذ مغادرته السلطة

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