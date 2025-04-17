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عربي و دولي

الذهب يُحلّق.. كم بلغ سعر الأونصة؟

2025-04-17 | 01:19
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الذهب يُحلّق.. كم بلغ سعر الأونصة؟
الذهب يُحلّق.. كم بلغ سعر الأونصة؟

واصل الذهب صعوده القياسي اليوم وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3346.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 00.08 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3359.50 دولار. واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأوقية وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.

وقفز الذهب بأكثر من 27 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن. وعادة ما ينظر للمعدن النفيس على أنه وسيلة للتحوّط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
 
 
 
الذهب يُحلّق.. كم بلغ سعر الأونصة؟

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