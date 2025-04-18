"في اللحظة الأخيرة".. إجتماع سري بين الموساد ومبعوث ترامب

وبحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية مطّلعة على الأمر، فإن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر توجّه بشكل سري إلى باريس للاجتماع مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، "لإجراء محادثات" حول الملف النووي الإيراني.ووفقا لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، فقد انضم إلى الاجتماع رئيس الموساد، دادي بارنيع.ولم يكشف التقرير عن المعلومات التي قدمها الوفد الإسرائيلي، "في اللحظة الأخيرة"، للوفد الأميركي، والذي قد يؤثر على طبيعة المفاوضات الأميركية-الإيرانية.وأشار عدد من الخبراء إلى أن إسرائيل تخشى أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات خلال المفاوضات، مما قد يهدد إسرائيل أمنيا في المنطقة.