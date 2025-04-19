سوريا.. الأمن يعتقل "مجموعات تخريبية" في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بإلقاء القبض على مجموعات وصفتها بـ"التخريبية" في حي القدم بالعاصمة السورية دمشق.

ونقلت "سانا" عن مدير مديرية أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله: "أثناء حملة أمنية لإدارة الأمن العام في حي القدم، لوحظ وجود مجموعات تقوم بأعمال تخريب واعتداء على ممتلكات الأهالي".

وأضاف الدباغ: "على الفور تم التعامل معهم عبر محاولة توقيفهم، لتبادر هذه المجموعات باستهداف مجموعات الأمن العام وتقع عدة إصابات بصفوفنا".

وتابع: "بعد استقدام تعزيزات أمنية للمنطقة، تمكنا من حصار هذه المجموعات الخارجة عن القانون في إحدى الحارات الشعبية بحي القدم، وبعد اشتباك دام لفترة وجيزة، تم اعتقال جميع أفراد المجموعات ومصادرة أسلحتهم وآلياتهم، وسيتم تحويلهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".