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عربي و دولي
بدء خروج الوفود من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من مقر إقامة السفير العماني
2025-04-19 | 08:44
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بدء خروج الوفود من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من مقر إقامة السفير العماني
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بدء خروج الوفود من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من مقر إقامة السفير العماني
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التلفزيون الإيراني: اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
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