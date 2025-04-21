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عربي و دولي

نتنياهو: لن نقبل بقيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط

2025-04-21 | 11:30
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نتنياهو: لن نقبل بقيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط
نتنياهو: لن نقبل بقيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط
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نتنياهو: لن نقبل بقيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط

عربي و دولي

بقيام

خلافة

البحر

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قفزات مجنونة.. كم بلغ سعر الذهب؟
الخبير في الشؤون الإيرانية حكم أمهز لـ هلق شو: أجواء المفاوضات بين إيران وأميركا إيجابية وترامب يريد تحقيق إنجازات لكن وفق شروطه

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الرئيس الإيراني: مستعدّون لاتفاق نووي مع الولايات المتحدة
15:04

الرئيس الإيراني: مستعدّون لاتفاق نووي مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مستعدّة لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط متساوية.

15:04

الرئيس الإيراني: مستعدّون لاتفاق نووي مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مستعدّة لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط متساوية.

عن المفاوضات.. ترامب تكلّم!
14:33

عن المفاوضات.. ترامب تكلّم!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده أجرت محادثات "جيدة للغاية" مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن تفاؤله بمسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت مشجعة وتحمل فرصًا للتقدم، رغم المخاوف السابقة من احتمال تعثرها.

14:33

عن المفاوضات.. ترامب تكلّم!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده أجرت محادثات "جيدة للغاية" مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن تفاؤله بمسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت مشجعة وتحمل فرصًا للتقدم، رغم المخاوف السابقة من احتمال تعثرها.

الفاتيكان يعلن سبب وفاة البابا فرنسيس
14:23

الفاتيكان يعلن سبب وفاة البابا فرنسيس

توفي البابا فرنسيس الاثنين إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان الاثنين.

14:23

الفاتيكان يعلن سبب وفاة البابا فرنسيس

توفي البابا فرنسيس الاثنين إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان الاثنين.

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