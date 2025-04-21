مباحثات مرتقبة بين ترامب ونتنياهو.. أكسيوس يكشف!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده أجرت محادثات "جيدة للغاية" مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.



من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن تفاؤله بمسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت مشجعة وتحمل فرصًا للتقدم، رغم المخاوف السابقة من احتمال تعثرها.