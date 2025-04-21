الرئيس الإيراني: مستعدّون لاتفاق نووي مع الولايات المتحدة

ونقل الموقع الرئاسي عن بزشكيان قوله: "في ما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن حدود معينة ورهنا للمصالح الوطنية، نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، لكن إذا لم يرغبوا في إبرامه معنا بشروط متساوية فسنواصل طريقنا".

يشار إلى أن بزشكيان كرر بعد الجولة الثانية من المحادثات موقف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي أكد أن "طهران تنظر للمحادثات بتشاؤم ولا تشعر بالتفاؤل".

وعقدت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي، السبت الماضي في روما. وستعقد الجولة الثالثة في 26 نيسان، ومن المقرّر عقد اجتماع للمجموعات الفنية على مستوى الخبراء الأربعاء 23 نيسان في عمان.