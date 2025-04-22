من هو "حسين عزت محمد عطوي" الذي اغتالته اسرائيل؟
شن جيش العدو الاسرائيلي غارة جوية على منطقة الناعمة، مما أدى إلى إستشهاد حسين عزت محمد عطوي، وينتمي إلى الجماعة الإسلامية في لبنان.
وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "عطوي كان متورطاً في التخطيط والترويج لمؤامرات من لبنان إلى أراضي إسرائيل بهدف إلحاق الضرر بقوات الجيش الاسرائيلي على الحدود الشمالية".
وزعم أدرعي، أنه "في إطار أنشطته على مر السنين، نفذ إطلاق الصواريخ، وأدار البنية التحتية في القطاع الشمالي، وشجع محاولات التسلل إلى إسرائيل".