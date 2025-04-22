من هو "حسين عزت محمد عطوي" الذي اغتالته اسرائيل؟

شن جيش العدو الاسرائيلي غارة جوية على منطقة الناعمة، مما أدى إلى إستشهاد حسين عزت محمد عطوي، وينتمي إلى الجماعة الإسلامية في لبنان.