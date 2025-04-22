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عربي و دولي

"القبض على أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد".. بيان للداخلية السورية!

2025-04-22 | 08:36
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&quot;القبض على أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد&quot;.. بيان للداخلية السورية!
"القبض على أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد".. بيان للداخلية السورية!

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن "القبض على العميد سليمان التيناوي أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في النظام السابق بشار الأسد".

وذكرت الوزارة، أن "التيناوي متورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين من بينها مجزرة في منطقة جيرود عام 2016"، لافتاً الى أنه "شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في حزب الله وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها".

وأكدت أنه "قد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".
 
 
 
 
"القبض على أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد".. بيان للداخلية السورية!

عربي و دولي

سوريا

الداخلية السورية

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