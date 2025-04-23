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عربي و دولي

إسرائيل تتوعّد: "الفرصة الأخيرة"!

2025-04-23 | 02:31
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إسرائيل تتوعّد: &quot;الفرصة الأخيرة&quot;!
إسرائيل تتوعّد: "الفرصة الأخيرة"!

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل قرر منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة.

وأضافت الهيئة أن "أطراف دولية تضغط على حماس لقبول مقترح الوسيط الأميركي للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد وصفقة لتبادل المحتجزين".

وفي تفاصيل أحدث مقترح لوقف حرب غزة، اقترح وسطاء مصريون وقطريون صيغة جديدة لوقف الحرب تتضمن هدنة تستمر بين 5 و7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنهاء الحرب رسمياً والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
 
 
 
 
إسرائيل تتوعّد: "الفرصة الأخيرة"!

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