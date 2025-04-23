من القاهرة.. رجي: لحصر السلاح وقرار الحرب للدولة!
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، التزام الحكومة اللبنانية بسياسة واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وامتلاك قرار السلم والحرب.
وشدد رجي على التزام لبنان بالحلول السلمية وتنفيذ القرار 1701، مندداً بالانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، داعياً المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية.
كما جدد دعم لبنان للقضية الفلسطينية، ورفض التوطين، مؤكداً التزام لبنان بسياسة الحياد الإيجابي والتعاون العربي، واستعداده للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين ومعالجة الملفات العالقة.