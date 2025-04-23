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عربي و دولي

بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس

2025-04-23 | 14:17
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بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس
بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس

أعلن عدد من زعماء العالم عن عزمهم حضور جنازة البابا فرنسيس التي ستُقام، السبت، في ساحة القديس بطرس.

وفيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء الزعماء:
الأرجنتين: الرئيس خافيير ميلي.
بلجيكا: الملك فيليب والملكة ماتيلد، ورئيس الوزراء بارت ديويفر.
بريطانيا: الأمير وليام، ورئيس الوزراء كير ستارمر.
البرازيل: الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى انجا لولا دا سيلفا.
كرواتيا: الرئيس زوران ميلانوفيتش.
قبرص: الرئيس نيكوس خريستودوليديس.
جمهورية التشيك: رئيس الوزراء بيتر فيالا.
إستونيا: الرئيس آلار كاريس.
جمهورية الدومينيكان: الرئيس لويس أبي نادر.
الاتحاد الأوروبي: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان روبرتا يتسولا.
تيمور الشرقية: الرئيس خوسيه راموس هورتا.
الإكوادور: الرئيس دانييل نوبوا.
فنلندا: الرئيس ألكسندر ستاب.
فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون.
ألمانيا: الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.
اليونان: رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
هنغاريا: الرئيس تاماس سوليوك.
إيطاليا: الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
أيرلندا: رئيس الوزراء مايكل مارتن.
لاتفيا: الرئيس إدغارز رينكيفيتش.
ليتوانيا: الرئيس جيتاناس نوسيدا.
مولدوفا: الرئيسة مايا ساندو.
هولندا: رئيس الوزراء ديك شوف.
نيوزيلندا: رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون.
النرويج: ولي العهد الأمير هاكون وولية العهد الأميرة ميتهماريت.
الفلبين: الرئيس فرديناند ماركوس الابن.
بولندا: الرئيس أندريه دودا.
البرتغال: الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو.
رومانيا: الرئيس المؤقت إيلي بولوغان.
إسبانيا: الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا.
السويد: الملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون.
سويسرا: الرئيسة كارين كيلر-سوتر.
أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
الولايات المتحدة: الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس

عربي و دولي

البابا فرنسيس

جنازة البابا فرنسيس

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وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.

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