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عربي و دولي

البيت الأبيض: لن نخفض الرسوم الجمركية على الصين

2025-04-23 | 14:52
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البيت الأبيض: لن نخفض الرسوم الجمركية على الصين
البيت الأبيض: لن نخفض الرسوم الجمركية على الصين
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أرفقها بصورة "شبح مرتعب".. تغريدة لعرقجي!
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أرفقها بصورة "شبح مرتعب".. تغريدة لعرقجي!

مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران "تشكل تهديداً وجودياً لبلاده والبشرية بأسرها لاسيما إذا حازت على أسلحة نووية"، ووسط تأكيد معهد العلوم والأمن الدولي أن السلطات الإيرانية تعمل على تحصين مواقع نووية تحت الأرض، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من عرقلة إسرائيل للمحادثات النووية الجارية مع الولايات المتحدة.

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مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران "تشكل تهديداً وجودياً لبلاده والبشرية بأسرها لاسيما إذا حازت على أسلحة نووية"، ووسط تأكيد معهد العلوم والأمن الدولي أن السلطات الإيرانية تعمل على تحصين مواقع نووية تحت الأرض، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من عرقلة إسرائيل للمحادثات النووية الجارية مع الولايات المتحدة.

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تأهيل "وحدة الرضوان".. إسرائيل تحذّر وتنقل معلومات!
01:44

تأهيل "وحدة الرضوان".. إسرائيل تحذّر وتنقل معلومات!

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه، في خطوة تُمهّد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة "الرضوان" الخاصة. كما يعمل الحزب على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية.

وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.

01:44

تأهيل "وحدة الرضوان".. إسرائيل تحذّر وتنقل معلومات!

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه، في خطوة تُمهّد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة "الرضوان" الخاصة. كما يعمل الحزب على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية.

وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.

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