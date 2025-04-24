أرفقها بصورة "شبح مرتعب".. تغريدة لعرقجي!

وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء: "إن محاولات النظام الإسرائيلي وبعض الجماعات ذات المصالح الخاصة لعرقلة مسار الدبلوماسية - باستخدام أساليب متنوعة - واضحة للعيان".

كما شدد على أن "الأجهزة الأمنية الإيرانية في حالة تأهب قصوى نظراً لحالات سابقة من محاولات التخريب وعمليات الاغتيال المصممة لاستفزاز رد فعل مشروع".

كذلك اعتبر في تغريدته التي أرفقها بصورة من الأقمار الصناعية وعليها وجه شبح "مرتعب" أنه "من المتوقع أن يلجأ أولئك الذين يسعون للتلاعب بالرأي العام إلى ادعاءات وهمية وحجج مضللة، مثل صور الأقمار الصناعية المرعبة". وأكد أن "كل مليغرام من اليورانيوم المخصب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة".