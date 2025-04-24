بالفيديو: رشقات على بن غفير!

أقدم محتجون على رشق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأجسام يُعتقد أنها عبوات مياه، أثناء زيارته لجامعة ييل في الولايات المتحدة، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.



تشاهدون الفيديو مرفقاً: