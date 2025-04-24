بالفيديو: رشقات على بن غفير!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، رجلاً يقفز من شرفة أحد المنازل خلال الزلزال الذي ضرب إسطنبول.
رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
اضطرت رحلة تابعة لشركة "إيزي جيت" إلى الهبوط الاضطراري في البرتغال بعدما تعرض أحد الركاب لنوبة هلوسة جعلته يتوهم وجود ثعابين داخل الطائرة.