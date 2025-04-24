عقب استدعائه إلى الخارجية.. السفير الايراني يوضح مضمون التغريدة!

قام السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، حيث قدم توضيحاتٍ للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا، مبيناً أن مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.