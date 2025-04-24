عراقجي لويتكوف: التوصل لاتفاق نووي خلال 60 يوماً أمر صعب

وأبلغ عراقجي ويتكوف أن طبيعة أي اتفاق نووي، بما تحمله من تفاصيل تقنية دقيقة، تجعل من الصعب للغاية إنهاء المفاوضات خلال 60 يوما.

في المقابل، قال ويتكوف لعراقجي إنه لا يريد مناقشة اتفاق مؤقت في الوقت الحالي، بل يريد التركيز على التوصل إلى اتفاق شامل خلال المهلة المحددة.

وأضاف ويتكوف، بحسب المصدرين، أنه في حال رأى الطرفان مع اقتراب انتهاء المهلة أنهما بحاجة إلى وقت إضافي، يمكن عندها إعادة طرح فكرة الاتفاق المؤقت.

وقال الموقع إن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة نفت مسألة الاتفاق المؤقت.

وقال مسؤول أميركي رفيع بحسب "أكسيوس" إن ويتكوف وعراقجي أحرزا تقدما جيدا جدا خلال محادثاتهما في روما.