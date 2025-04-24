واستنكر "تيار المستقبل"، "الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل التقدير والاحترام، هذه الدعوة المشبوهة التي يقف وراءها بعض المدسوسين الذين ينتحلون صفة مناصرين للتيار، وهم في واقع الحال أعداء للتيار والمملكة، ومنخرطون في حملات إعلامية رخيصة تنفذ أجندات تحاول باستمرار الإساءة للمملكة العربية السعودية والرئيس الحريري والتيار".

ودعا "جمهوره ومناصريه ومحبيه إلى نبذ هذه الدعوة ومن يقف وراءها"، طالبا من "النيابة العامة والأجهزة الامنية المختصة اعتبار بيانه هذا بمثابة إخبار بجرم التحريض على دولة شقيقة وتعكير علاقات لبنان معها، لينال هؤلاء المدسوسين عقابهم القانوني".

وأعلن أنه "سيتابع هذه الملف مع الجهات القضائية المختصة ليجازى جميع الفاعلين والمشاركين والمحرضين على أفعالهم الجرمية".