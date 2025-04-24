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عربي و دولي

ترامب عن روسيا: ليست عقبة في وجه وقف إطلاق النار بأوكرانيا

2025-04-24 | 15:16
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ترامب عن روسيا: ليست عقبة في وجه وقف إطلاق النار بأوكرانيا
ترامب عن روسيا: ليست عقبة في وجه وقف إطلاق النار بأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن روسيا قدمت" تنازلاً رائعاً" لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا بالتوقف عن المضي قدماً في الاستيلاء على كامل البلاد.

وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.

وأوضح ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي في البيت الأبيض، ردا على السؤال بشأن ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبا".

وأكد ترامب أنه سيكون من الصعب على كييف "استعادة" شبه جزيرة القرم التي تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة.

وعن مفاوضات إيران، ذكر الرئيس الأميركي أن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان السبت.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران. وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قرارا ممتازا للغاية. وسينقذ ذلك أرواحا كثيرة".

ترامب عن روسيا: ليست عقبة في وجه وقف إطلاق النار بأوكرانيا

عربي و دولي

الولايات المتحدة

روسيا

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