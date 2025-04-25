في حمص.. مقتل "عميد البراميل المتفجرة"

وذكرت الوزارة، عبر وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن وحدة خاصة من إدارة الأمن العام نفذت المداهمة بعد رصد تحركات شلهوب استناداً إلى معلومات استخبارية موثوقة، مشيرة إلى وجود "ارتباطات مؤكدة" بينه وبين مجموعات خارجة عن القانون.

وبحسب مصدر أمني، حاولت القوة الأمنية اعتقال شلهوب أثناء تواجده في أحد الأبنية السكنية، إلا أنه بادر بإطلاق النار، ما أدى إلى اشتباك عنيف أسفر عن إصابته ومقتله، إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر المهاجمة.

ويُعد شلهوب من الشخصيات البارزة في سلاح الطيران الحربي السوري، وارتبط اسمه باستخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق مدنية. كما شغل مناصب في مطارات عسكرية استراتيجية، أبرزها تفتناز، جب رملة، حماة، وحميميم، وتلقى تكريمات من كبار قادة الأمن، مثل اللواء جميل الحسن والعميد سهيل الحسن.