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عربي و دولي

في أميركا.. قاضية موقوفة والسبب!

2025-04-25 | 15:28
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في أميركا.. قاضية موقوفة والسبب!
في أميركا.. قاضية موقوفة والسبب!

ألقت السلطات الأمريكية القبض على قاضية من ولاية ويسكونسن، اليوم الجمعة، واتهمتها بمساعدة رجل على التهرب من سلطات الهجرة فيما يبدو أنه نزاع بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين محليين بشأن إنفاذ قوانين الهجرة.

وفي شكوى جنائية، قالت وزارة العدل الأمريكية إن هانا دوجان، قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي، رفضت تسليم الرجل بعد حضور مسؤولي الهجرة لاعتقاله في قاعة المحكمة في 18 أبريل نيسان، وأنها حاولت مساعدته على التهرب من الاعتقال من خلال السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.

واتُهمت دوجان بعرقلة الإجراءات وإخفاء شخص لمنع اعتقاله.

وقال مسؤول أمريكي إن دوجان أُلقي القبض عليها في مقر عملها صباح اليوم. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية في ميلووكي في وقت لاحق اليوم. وتجمع حشد خارج المحكمة يهتفون “أطلقوا سراح القاضية الآن”.

ولم يتسن بعد التواصل مع المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي(إف.بي.آي) للتعليق.

في أميركا.. قاضية موقوفة والسبب!

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