تطور جديد في المحادثات بين إيران وأميركا

صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم حددت التطلع المشترك للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات الدائمة.

ووفقا للوزير العماني فقد "تم التطرق إلى المبادئ الأساسية والأهداف والشواغل التقنية".

وأشار البوسعيدي إلى أن "المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل مع اجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر عقده مؤقتاً في 3 ".

وانتهت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت اليوم السبت في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، حيث من المقرر أن يعود الوفدين إلى بلادهما للتشاور بعد وصول المناقشات إلى التفاصيل الدقيقة حول المطالب والتوقعات المتبادلة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي: "الجولة الثالثة اليوم من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا قد انتهت"، مضيفا: "تفيد المعلومات بأن المحادثات الفنية وعلى مستوى الخبراء بين الوفدين الإيراني والأميركي التي عُقدت في مسقط، وصلت إلى مرحلة مناقشة التفاصيل الدقيقة جداً حول المطالب والتوقعات المتبادلة".

وأوضح التلفزيون الإيراني أنه نظراً لدخول الجانبين في قضايا تفصيلية، سيعود الوفدان إلى عاصمتيهما للتشاور.



