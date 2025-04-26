إسرائيل تحت النار.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات جديدة
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، شن هجمات جوية على إسرائيل وحاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر رداً على استمرار العمليات العسكرية لتل أبيب في قطاع غزة، وتواصل غارات الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين".
وذكر أن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) شمال البحر الأحمر".