إسرائيل تحت النار.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات جديدة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، شن هجمات جوية على إسرائيل وحاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر رداً على استمرار العمليات العسكرية لتل أبيب في قطاع غزة، وتواصل غارات الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.