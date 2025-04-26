حصيلة جديدة لإنفجار ميناء بندر عباس

قُتل 8 أشخاص على الأقل، وجُرح 750 في انفجار ضخم، وقع اليوم السبت في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرقي إيران، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين نفيهم تورط تل أبيب في الانفجار.

وتواصل فرق الطوارئ مع حلول المساء، جهود إخماد النيران في أكبر المرافئ التجارية للبلاد.

ووقع الانفجار قرابة الظهر (08,30 ت غ). وبعد مضي ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وقالت إدارة الجمارك بالميناء، إنه جرى إخلاء الشاحنات من المنطقة وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على "بضائع خطرة ومواد كيميائية".

وقال حاكم مدينة بندر عباس الإيرانية إنه سيتم إغلاق المدارس بشكل كامل غدا الأحد بسبب الانفجار في ميناء رجائي.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي إن "سبب الواقعة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نُجلي حاليا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".

ووقع الانفجار تزامنا مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وقال التلفزيون الرسمي إن "التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملا مساهما" في الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن دوي الانفجار سُمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس.

وفي تطور لاحق، أعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية وقف الأنشطة كافة حتى إشعار آخر في ميناء مدينة بندر عباس بعد الانفجار العنيف الذي هز الميناء.

وأضافت -في بيان- أنه تم تعليق عمليات التصدير كافة من ميناء رجائي في بندر عباس بمحافظة هرمزغان، حتى إشعار آخر.

يُذكر أن رجائي شهر يعد أحد الموانئ الإستراتيجية التي يعبر منها جزء كبير من الصادرات الإيرانية إلى دول العالم.

بدورها، أعلنت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بيانا، قالت فيه إن منشآت النفط لم تتأثر بالانفجار، وإن أعمالها مستمرة من دون انقطاع.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للمصفاة وشركة توزيع النفط في البلاد، أنه لا ارتباط بين الانفجار والمصافي التابعة للشركة أو خزانات الوقود أو مراكز التوزيع أو خطوط الأنابيب.

وأشار البيان إلى أن منشآت مصفاة النفط الوطنية في مدينة بندر عباس تواصل العمل من دون انقطاع.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي شهر في بندر عباس.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أصدر في وقت سابق تعليمات ببدء تحقيق فوري في ملابسات الانفجار، ليتوجه بموجب ذلك رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد إلى منطقة الحدث.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن مؤمني أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ هرمزغان محمد عاشوري، اطلع خلاله على معلومات عن الحدث.

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع قرب مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

ورغم أن إيران لم تكشف حتى الآن، عن أي نتائج بشأن التحقيق الذي بدأته على الفور في حادثة الانفجار بميناء رجائي في مدينة بندر عباس، فإن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قال، إن الحديث عن عمل إرهابي وراء انفجار ميناء رجائي هو تكهنات إعلامية.

وقد نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين تأكيدهم أن إسرائيل غير مسؤولة عن انفجار ميناء رجائي في إيران، ولكن لم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما سئلا عما إذا كان لإسرائيل أي صلة بأي شكل من الأشكال بالانفجار.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إسرائيل تقف -على ما يبدو- وراء ذلك الهجوم ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.



